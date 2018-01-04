Официальный курс: гривня существенно укрепилась

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 17 копеек, Национальный банк установил его на 4 января на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,53 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,8421 гривни.

Напомним, 3 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,85-27,88 гривни за доллар.

Экономическая правда