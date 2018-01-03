Долар на міжбанку впав до 27,88 гривні
Середа, 3 січня 2018, 18:25
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3 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,85-27,88 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,85-27,88 гривні;
Євро - 33,46-33,49 гривні;
Російський рубль - 0,4856-0,4866 гривні.
Нагадаємо, 3 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,07-28,11 гривні за долар, а до 12:10 "впали" до 27,86-27,89 гривні.
Економічна правда