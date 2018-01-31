OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О 4G-связи, увольнении Насирова и "экономическом чуде" Гройсмана.

О скоростном железнодорожном пути. Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономического обоснования для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

О 4G-связи. Три крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

О кибермошенниках. 670 миллионов гривен украли кибермошенники у украинцев в 2017, что вдвое больше, чем в 2016 году.

Об офшорах. Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка оффшоров.

Об увольнении Насирова. Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об "экономическом чуде". Кабинет министров сформировал перечень из 35-ти законопроектов, которые ускорят экономический рост Украины.

О дотациях. Крупнейшие производители курятины снова получат львиную долю дотаций из государственного бюджета.

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