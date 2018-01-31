В Украине может появиться скоростной путь Одесса-Киев-Львов
Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономического обоснования для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
30 января состоялась встреча министра Владимира Омеляна с президентом компании Italferr Рикардо Мария Монти.
В ходе переговоров Омелян подчеркнул важность внедрения высокоскоростного ж/д движения в Украине.
"Это - мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые", - сказал он.
"Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути", - передают в МИУ слова министра.
По словам Омеляна, Italferr входит в государственную железнодорожную группу Италии и имеет более чем 30 лет опыта в своем секторе.
"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО европути сообщением Одесса-Киев-Львов. Крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - заявил министр.
Напомним, в конце ноября прошлого года Омелян оценил, что скоростная железная дорога Киев-Одесса может обойтись в миллиард долларов.
Расстояние между конечными точками маршрута поезд будет преодолевать за два часа, а цена билета может составить 500-700 гривен, заявлял министр.
Как известно, самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею используют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорог Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии были 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на ширину 1520 мм.
В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Экономическая правда