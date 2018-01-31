Фонд гарантирования снова пытается продать кредиты Бахматюка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на повторные торги 7 февраля права требования по кредитам юридических лиц, входящих в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

В пресс-релизе на сайте фонда отметили, что активы ПАО "ВиЭйБи Банк" будут торговаться по стандартной для фонда модели английских аукционов последний раз.

Начальная цена реализации – 178,33 млн гривень.

В случае, если запланированный аукцион не состоится, в следующий раз активы будут выставлены на продажу уже по голландской моделью (со 100% от общей задолженности в течение одного дня цена автоматически и пошагово максимально может снизиться до 20%). Если индивидуальная продажа не состоится - дальше активы будут торговаться в составе пула.

По словам источника Экономической правды на банковском рынке, речь идет о кредитах агрохолдинга "Укрлендфарминг".

Одним лотом на торги выставлено права требования по пяти кредитам.

Все заемщики - пять связанных между собой компаний - занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур, и входят в состав одного из крупнейших в Украине аграрных холдингов.По одной компании возбуждено дело о банкротстве.

Зарегистрированные компании расположены в Киевской, Херсонской, Сумской и Винницкой областях.

Общая задолженность по кредитам на начало декабря 2017 составила 1,519 млрд гривен.

В обеспечение по договорам передано сельхозтехнику и основные средства, в частности оборудование, используемое в текущей работе заемщиков. Переданное в залог банку имущество территориально находится в Киеве, Киевской, Полтавской и Донецкой областях.

Напомним, фирмы, связанные с экс-президентом VAB банка Сергеем Максимовым, задолжали по кредитам более 2 миллиардов гривен.

Экономическая правда