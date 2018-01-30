Фонд госимущества просит Луценко не затягивать с возвратом "Укртелекома"

Генеральная прокуратура наложила арест на акции Укртелекома, что сделало любое их движение невозможным.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Фонд госимущества обратился к Генпрокуратуре с просьбой, в случае позитивного решения суда по акциям ПАО "Укртелеком", разрешить их оперативное зачисление на счета Фонда.

Он отметил, что рассмотрение кассационной инстанции по делу "Укртелекома" запланировано на 20 февраля 2018 года и ФГИ ожидает принятия окончательного решения по возврату акций оператора государству для дальнейшего их зачисления на счета Фонда.

"Наряду с этим судебным процессом, существует еще один, связанный с акциями "Укртелекома" в рамках производства Генеральной прокуратуры, которая наложила арест на данные акции, что сделало любое их движение невозможным", - написал Трубаров.

По его словам, после зачисления акций на счета ФГИ, фонд планирует провести полную инвентаризацию данного актива, поскольку акции должны быть подтверждены имуществом.

"Мы сравним то имущество, которое продавали, с тем, что есть на сегодня, и если было незаконное отчуждение, то все потери будут вычтены и предъявлены компании, являющейся субъектом хозяйствования", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания "ЕСУ" не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома".

По решению суда со счетов "ЕСУ" должна быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривен, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома".

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания-оператор фиксированной связи "Укртелеком".

В компании "ЕСУ" сообщили о намерениях подать кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания являлась непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

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Экономическая правда