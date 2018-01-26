Гройсман уверен, что цены на газ повышать не будут
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышения цены на природный газ не будет.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Мы находимся сейчас в диалоге по оптимальной цене на газ. Как и обещал в этом сезоне повышений не будет", - написал премьер.
"Меня интересует не только формула газа, но и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", - добавил он.
Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень НЕ буде. Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 26, 2018
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ.
Как известно, повышение бытовых цен на природный газ - одно из требований МВФ для получения Украиной нового транша.
Напомним, президент Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.
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Экономическая правда