Межбанк закрылся укреплением гривни
Пятница, 26 января 2018, 17:00
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Напомним, 26 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,67-28,70 гривни за доллар.
26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,55 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,46-28,49 гривни;
Евро - 35,36-35,38 гривни;
Российский рубль - 0,5068-0,5076 гривни.
Напомним, 26 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,67-28,70 гривни за доллар.
Экономическая правда