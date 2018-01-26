Межбанк закрылся укреплением гривни

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,46-28,49 гривни;

Евро - 35,36-35,38 гривни;

Российский рубль - 0,5068-0,5076 гривни.

Напомним, 26 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,67-28,70 гривни за доллар.



Экономическая правда