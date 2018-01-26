Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
26 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,67-28,70 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,55-28,58 гривні;
Євро - 35,58-35,61 гривні;
Російський рубль - 0,5110-0,5118 гривні.
Курс долара США до євро, що піднявся напередодні на заявах американського президента Дональда Трампа, перейшов до зниження на торгах в п'ятницю.
Пара євро/долар торгується на рівні 1,2423 долара у порівнянні з 1,2396 долара на закриття попередньої сесії. У четвер долар подорожчав на 0,1% відносно європейської валюти.
Трамп заявив в четвер, що розраховує на зростання курсу долара США.
"Долар буде ставати сильнішим і сильнішим, і в підсумку я хочу бачити сильний долар", - сказав він в Давосі в інтерв'ю CNBS.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 26 січня на рівні 28,74 гривні.
Економічна правда