Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

26 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,67-28,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,55-28,58 гривні;

Євро - 35,58-35,61 гривні;

Російський рубль - 0,5110-0,5118 гривні.

Курс долара США до євро, що піднявся напередодні на заявах американського президента Дональда Трампа, перейшов до зниження на торгах в п'ятницю.

Пара євро/долар торгується на рівні 1,2423 долара у порівнянні з 1,2396 долара на закриття попередньої сесії. У четвер долар подорожчав на 0,1% відносно європейської валюти.

Трамп заявив в четвер, що розраховує на зростання курсу долара США.

"Долар буде ставати сильнішим і сильнішим, і в підсумку я хочу бачити сильний долар", - сказав він в Давосі в інтерв'ю CNBS.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 26 січня на рівні 28,74 гривні.

Економічна правда