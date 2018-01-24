На заправках продолжают расти цены на бензин и дизель

С 23 по 24 января розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 20 коп./л – 1 грн/л.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

В частности, сеть АЗС SKY подняла цены на все виды топлив на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 – до 29,10 грн/л, А-95+ – до 30,40 грн/л, а дизтопливо – до 26,70 грн/л.

На заправках ZOG все виды топлива выросли в цене на 90 коп./л: А-92 – до 28,70 грн/л, А-95 – до 29,20 грн/л, А-95+ – до 29,70 грн/л, а дизтопливо – до 27,20 грн/л.

На станциях сети "Фактор" цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 80 коп./л – до 27,90 грн/л и 28,40 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 30 коп./л – до 26,00 грн/л.

У SUN OIL бензины подросли на 50 коп./л: А-92 – до 28,40 грн/л, А-95 – до 29,40 грн/л, А-95+ – до 30,40 грн/л.

Сети UPG, "Автотранс", "Параллель", "Надежда", "Рур груп", "Маркет" и Mango подняли цены на отдельные виды топлива на 20-75 коп./л.

24 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 6 коп./л – до 29,42 грн/л и 30,17 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 4 коп./л – до 31,31 грн/л, а ДТ прибавило 5 коп./л (27,97 грн/л).

Напомним, в период с 22 на 23 января 2018 года стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС в рознице выросла на 0,1-1 гривну за литр.