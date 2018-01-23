Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,1-1 гривну

В период с 22 на 23 января 2018 года стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС в рознице выросла на 0,1-1 гривну за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на 1 грн/л бензины и ДТ подорожали в сети АЗС группы компаний "Приват". В результате топливо на заправках ГК "Привата", работающих под брендом "Авиас", "Авиас Плюс" ANP, "Укрнафта" (43% акций которой принадлежит "Привату") др., выросло до: А-92 – 28,45-28,55 грн/л, А-95 - 28,95-29,00 грн/л, А-95 Премиум –29,45 грн/л и ДТ – 27,00 грн/л.

Кроме того, на 30-50 коп./л топливо подорожало на АЗС Amic Energy до: А-92 –30,79 грн/л, А-95 – 31,79 грн/л, А -95 Премиум – 32,79 грн/л, ДТ – 29,29 грн/л, ДТ Премиум – 30,29 грн/л.

Также, на 30-50 коп./л топливо подорожало на заправках Glusco до: А-92 –29,95 грн/л, А-95 – 30,95 грн/л, А -95 Премиум – 31,95 грн/л, ДТ – 28,45 грн/л, ДТ Премиум – 29,15 грн/л.

В свою очередь на 10 коп./л бензины и ДТ подорожали на АЗК SOCAR до: А-92 –31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А -95 Премиум – 33,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л, ДТ Премиум – 31,99 грн/л. Также на 20 коп./л цены на ДТ выросли на АЗС "БРСМ-Нафта": до ДТ - 26,69 грн/л, ДТ Евро – 27,19 грн/т.

Кроме того, цены на бензин и ДТ росли в регионах. Сети АЗС Parallel, Marshal, KLO, ZOG, BVS, "Катрал Юг", "Рур Групп" и др. повысили стоимость нефтепродуктов на 10 коп./л-1 грн/л.

В итоге, по состоянию на 23 января стоимость бензинов и ДТ в Украины увеличилась на 13-17 коп./л до : А-92 –28,83 грн/л, А-95 – 29,60 грн/л, А -95 Премиум – 30,95 грн/л, ДТ – 27,49 грн/л, ДТ Премиум – 29,91 грн/л.

Напомним, в конце прошлой недели розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 копеек за литр.