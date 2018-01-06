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Львівський аеропорт збільшив пасажиропотік на 46% в 2017

Субота, 6 січня 2018, 14:45

У 2017 році аеропорт Львів домігся приросту пасажиропотоку на 46,3% в порівнянні з січнем-груднем 2016 року.

Про це йдеться на сторінці аеропорту в Facebook.

Відзначається, що у 2017 році було обслуговано 1,080 млн пасажирів.

При цьому, в січні-грудні 2017 року на міжнародних рейсах було перевезено 906 тис. пасажирів (+ 84%), на внутрішніх - 174 тис. пасажирів (+ 16%).

За рік було здійснено 11 983 рейси, що на 35% більше в порівнянні з 2016 роком, коли було прийнято і відправлено 8 877 рейси.

Нагадаємо, аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік удвічі. 

аеропорт Львів
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