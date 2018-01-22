НБУ передал 1 миллиард долларов резервов в управление Всемирному банку

Национальный банк Украины передал до 1 миллиарда долларов золотовалютных резервов страны в управление Всемирному банку.

Об этом сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до 1 млрд долларов", - сказал он.

Чурий отметил, что ВБ является одним из крупнейших инвестиционных управляющих для центральных банков - он управляет резервами 53 стран мира.

Кроме того, такая передача позволяет осуществлять операции с ЗВР аналогичные тем, которые осуществляет ВБ при обучении персонала.

Другими выгодами передачи активов в управление ВБ является доступ к результатам его экономических исследований, открытие возможности персоналу НБУ дистанционно обучаться в ведущих американских институтах и университетах, получение от ВБ консультационных услуг.

По данным Чурия, ВБ управляет резервами Украины в рамках установленных НБУ ограничений. В числе таких ограничений: перечень высоколиквидных инструментов, ограничение риска, требование к ликвидности, а также требование отчетности.

Напомним, международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составляли 18,808 миллиарда долларов.

Экономическая правда