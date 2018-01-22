Vodafone, lifecell и Киевстар поборются за 4G

Большая тройка мобильных операторов подала заявки на шесть лотов по 10 МГц, за седьмой лот шириной в 20 МГц спектра бороться будут только "Vodafone Украины" и lifecell.

Об этом сообщается в тендерной документации на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно решению госрегулятора, претендентами на участие в тендере по лоту №1 (20 МГц, частоты 2540-2545, 2565-2570 / 2660-2665, 2685-2690 МГц) были признаны компании "Vodafone Украины" и lifecell, относительно других шести лотов (по 10 МГц каждый) - "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell.

В тендерной документации указано, что 23 января 2018 состоится определение среди претендентов на участие в тендере его непосредственных участников по каждому из лотов, после чего будет назначена дата проведения торгов с голоса.

Основанием для отказа в признании претендента участником тендера по соответствующему лоту является непоступление тендерной гарантии по этому лоту в НКРСИ.

Минимальный размер платы за лот №1 составляет 572 млн гривен, за каждый из лотов №2-7 - 286 млн гривен. Стоимость конверсии лотов соответственно составляет 125,023 млн гривен за первый лот и по 62,512 млн гривен за лоты со второго по седьмой.

Кроме того, на этой неделе завершаются сроки приема НКРСИ заявок от операторов на участие в 4G-тендере в диапазоне 1800 МГц - в 16:45 26 января 2018.

Ранее все операторы отмечали, что лицензии на частоты 1800 МГц для них более приоритетными с точки зрения развития технологии.

Напомним, Нацкомиссия начала подготовку к тендеру на 4G в начале ноября 2017 года.

НКРСИ проведет тендеры на получение лицензий для внедрения связи нового поколения 4G в диапазоне 1800 МГц в марте 2018.

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Экономическая правда