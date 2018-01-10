Инвесткомпания Гонтаревой помогла Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов

Опубликовано тайное постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.

В распоряжении Украинской правды оказался 95-страничный документ , который в прошлом году был объявлен государственной тайной.

В постановлении суда подробно изложена схема, используемая для кражи денег.

Investment Capital Ukraine (ICU) являлись брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млрд долларов в период между 2012 и 2014 годами.

Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко".

Еще один факт - в свое время ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в "слепой траст".

Депутаты от БПП называют Пасенюка одним из самых сведущих в делах бизнеса Порошенко.

После революции компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКУ, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка.

Согласно секретному документу, ICU заключил сделку по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Позднее была обнаружена связь компаний с окружением экс-президента Януковича.

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

Детальнее читайте по ссылке: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко

Экономическая правда