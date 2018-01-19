Гривня на міжбанку трохи зміцніла

19 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,77-28,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,78-28,81 гривні;

Євро - 35,22-35,27 гривні;

Російський рубль - 0,5055-0,5063 гривні.

Нагадаємо, 19 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,78-28,81 гривні за долар.

Економічна правда