Гривня на міжбанку трохи зміцніла
П'ятниця, 19 січня 2018, 17:50
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19 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,77-28,81 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,78-28,81 гривні;
Євро - 35,22-35,27 гривні;
Російський рубль - 0,5055-0,5063 гривні.
Нагадаємо, 19 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,78-28,81 гривні за долар.
Економічна правда