Суд оставил Насирова под залогом в 100 миллионов
Суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде 100 миллонов гривен залога отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.
Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда на заседании 19 января, передает Громадське.
В частности, Насиров продолжит носить электронный браслет и не сможет выезжать за пределы Киевской области. Также ему не вернут загранпаспорт.
Отмечается, что на заседании продолжили меру пресечения и другому обвиняемому в этом деле - руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову.
Напомним, министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Насиров подал на Данилюка заявление о совершении преступления в ответ.
Экономическая правда