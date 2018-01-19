Все разделы
Укр / Рус

Суд оставил Насирова под залогом в 100 миллионов

Пятница, 19 января 2018, 18:20

Суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде 100 миллонов гривен залога отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда на заседании 19 января, передает Громадське.

В частности, Насиров продолжит носить электронный браслет и не сможет выезжать за пределы Киевской области. Также ему не вернут загранпаспорт.

Отмечается, что на заседании продолжили меру пресечения и другому обвиняемому в этом деле - руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насиров подал на Данилюка заявление о совершении преступления в ответ.

Экономическая правда

Насыров
powered by lun.ua
Материалы по теме
Насиров подал на Данилюка заявление в Генпрокуратуру 19 января 2018, 16:45
Данилюк внес представление на увольнение Насирова 18 января 2018, 12:50
Насирова снова не уволили 17 января 2018, 12:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте