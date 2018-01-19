Суд оставил Насирова под залогом в 100 миллионов

Суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде 100 миллонов гривен залога отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда на заседании 19 января, передает Громадське.

В частности, Насиров продолжит носить электронный браслет и не сможет выезжать за пределы Киевской области. Также ему не вернут загранпаспорт.

Отмечается, что на заседании продолжили меру пресечения и другому обвиняемому в этом деле - руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насиров подал на Данилюка заявление о совершении преступления в ответ.

Экономическая правда