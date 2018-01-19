OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О потерянных инвестициях, ценах на бензин и "деньгах Януковича".

О потерянных инвестициях. Производитель масложировой продукции "Дельта Вилмар" приостановила инвестиционной план по строительству завода стоимостью 150 миллионов долларов в порту Южный из-за действий псевдоблаготворительной организации, вымогавшей у компании деньги.

О реформе ГФС. Министр финансов Александр Данилюк снова заявил о намерениях реорганизовать Государственную фискальную службу в два юридических лица.

О "долге Януковича". Апелляционный суд Англии будет рассматривать апелляцию по "долгу Януковича" в течение четырех-пяти дней, начиная с понедельника 22 января 2018.

О долге за газ. На 1 января 2018 года общий долг в рамках поставки газа по ПСО группы компаний РГК составил 19,9 миллиарда гривен, из которых 14,4 миллиарда приходится на бюджетную задолженность по финансированию субсидий.

О приватизации. Руководитель ФГИУ Виталий Трубаров уверен, что принятый парламентом закон о приватизации, позволит провести ее в короткие сроки на прозрачных и понятных инвесторам правилам.

О ценах на бензин. С 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 копеек за литр.

О "деньгах Януковича". Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в системе отмывания денег приспешников Виктора Януковича.

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