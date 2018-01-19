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Гривна на межбанке немного укрепилась

Пятница, 19 января 2018, 17:50
 

19 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,77-28,81 гривни;

Евро - 35,22-35,27 гривни;

Российский рубль - 0,5055-0,5063 гривни.

Напомним, 19 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,78-28,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

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