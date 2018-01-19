Гривна на межбанке немного укрепилась
Пятница, 19 января 2018, 17:50
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19 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,77-28,81 гривни;
Евро - 35,22-35,27 гривни;
Российский рубль - 0,5055-0,5063 гривни.
Напомним, 19 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,78-28,81 гривни за доллар.
Экономическая правда