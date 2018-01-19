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Гривня на міжбанку "взяла курс" на 29

П'ятниця, 19 січня 2018, 11:48
 

19 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,78-28,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,85-28,88 гривні;

Євро - 35,42-35,45 гривні;

Російський рубль - 0,5097-0,5106 гривні.

Курс долара США продовжує опускатися щодо євро в ході торгів у п'ятницю, інвестори оцінюють статистичні дані і стежать за ситуацією навколо продовження фінансування роботи американського уряду.

Курс євро до долара за даними на 8:00 за київським часом становить 1,2259 долара у порівнянні з 1,2238 долара на закриття попередньої сесії.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 19 січня на рівні 28,77 гривні.

Економічна правда

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