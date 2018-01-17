Украинцы понесли деньги в банки - НБУ

В 2017 году украинцы увеличили гривневые депозиты на 19%, а банки активизировали кредитование.

Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за декабрь 2017 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, за 2017 год общий портфель депозитов по банковской системе Украины вырос на 13% или 102,8 млрд гривен - до 896,3 млрд гривен. Для сравнения - в 2016 году он увеличился на 10,7% или 76,7 млрд гривен.

"При этом опережающими темпами росли средства в национальной валюте. Наиболее активно - гривневые депозиты населения. Украинцы увеличили гривневые вклады в платежеспособных банках на 19,4%", - говорится в сообщении.

"В свою очередь, бизнес нарастил гривневые вклады в платежеспособных банках на 11,6%. Этому способствовало постепенное улучшение финансового состояния бизнеса, а также рост номинальных доходов населения", - сообщает регулятор.

Также отмечается, что в 2017 году банки стали активнее кредитовать в национальной валюте. За год портфель гривневых кредитов банков увеличился на 13,1% или на 65,8 млрд гривен до 569,4 млрд гривен.

"Оживлению кредитования способствовало некоторое снижение стоимости кредитов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Экономическая правда