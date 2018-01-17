Министр о повышении цены на газ: "Это глупости"

Правительство не планирует повышать цену на газ для населения с 1 апреля 2018 года.

Об этом стало известно со слов премьер-министра Владимира Гройсмана и министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика во время заседания правительства.

"Читаю утром СМИ: "Правительство планирует повысить цену на газ". Я об этом вообще ничего не знаю. Игорь Степанович, Вы собираетесь поднять цену на газ?", - спросил Гройсман Насалика.

Насалик ответил, что эта информация не соответствует действительности.

"Это абсолютные глупости. Касается ПСО (поставщики в рамках специальных обязательств - ред), и соответствующий проект будет рассматриваться на [заседании] правительства, он проходит как регуляторный акт, и не имеет никакого отношения к поднятию цены на газ. Мы не инициируем повышение цены на газ", - сказал министр.

Кроме того, премьер попросил министра энергетики запросить информацию у НАК "Нафтогаз Украины", по какой цене он готов поставлять газ для населения в качестве трейдера в 2018 году.

Как сообщалось, Кабмин планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более, чем 8%.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Экономическая правда