Кабмин готовится повысить цену на газ для населения

Кабмин планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более, чем 8%.

Соответствующий проект постановления подготовлен Министерством энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

Специальные обязательства на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа будут возлагаться на период 2018-2021 годов.

Цена газа будет определяться на год – с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года и так далее.

Она будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub).

За 6 месяцев предыдущего года – 1 апреля по 30 сентября и переводится в гривну по курсу, действующему на период закупки.

Как сообщают "Українські Новини", по такой методике с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3% то есть, с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

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Экономическая правда