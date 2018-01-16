Бензин и дизтопливо вновь подорожали

15−16 января розничные цены на бензин и дизельное топливо в сетях автозаправочных станций вновь выросли.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть Sun Oil повысила цены на бензин и дизтопливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 в этой сети подорожал до 27,90 грн/л, А-95 — до 28,90 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизтопливо — до 27,40 грн/л.

На 45 коп/л подорожали все виды топлива в сети Glusco, на 32 коп/л топливо подорожало в сети AMIC.

Кроме того, на 10−51 коп/л цены повысили KLO, Marshal, "Надежда" и "Татнефть-Украина".

Средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 к 16 января выросла на 7 коп./л — до 28,66 грн/л и 29,41 грн/л соответственно, бензин А-95+ подорожал на 8 коп./л — до 30,59 грн/л, а дизтопливо прибавило 7 коп./л (27,25 грн/л).

Напомним, Антимонопольный комитет начал расследование возможный сговор сетей заправочных станций ОККО и WOG.

Как сообщалось, рост цен на топливо в Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты.