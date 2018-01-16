Коломойскому и Боголюбову запретили удалять переписку в WhatsApp

До судебного слушания Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, чьи активы арестованы Высоким Судом Англии, запрещается удалять любую информацию, включая переписку с WhatsApp и Skype.

Об этом в своем блоге на УП написал Сергей Лещенко.

Как отмечается, суд определил арестовать имущество каждого из олигархов на 2,6 миллиарда долларов. Этот арест может быть прекращен, если ответчики внесут в суд залог в сумме 2,6 миллиарда долларов или иную сумму, о которой стороны смогут договориться.

До судебного слушания ответчикам запрещается удалять любую информацию, включая переписку с WhatsApp и Skype.

Напомним, Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Позже стало известно, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются ответчиками по трем искам в Высоком суде Лондона.

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