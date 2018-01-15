Lucky Labs опровергает информацию об обысках

В пресс-службе компании заявляют, что не делали заявлений об обысках, а информация была распространена с фейковых аккаунта.

Об этом сообщили в пресс-службе.

Как отметили в компании, уже полтора года Lucky Labs находится под прессингом в связи с корпоративным конфликтом, и назвали ситуацию медиа-провокацией.

"В пятницу, 12 января в здание по ул. Краковская, 3 действительно пришли сотрудники Департамента защиты нацгосударственности СБУ. У силовиков было решение суда на обыск в компании ООО "Айти-Солюшнс", которая никакого отношения не имеет к Lucky Labs и по этому адресу не находится", - отметили в Lucky Labs.

"Однако по данному адресу находится компания-партнер Lucky Labs - ООО "Софт Солюшнз ЛТД". Отсутствие искомого предприятия совершенно не смутила представителей СБУ - и они внимательно изучили помещения "Софт Солюшнз ЛТД", - добавили в компании.

Из решения суда стало известно, что основанием для обыска стало досудебное расследование военной прокуратуры по ООО "Айти-Солюшнс". При этом обоснование связи этой компании с офисами по указанному адресу в решении суда отсутствует. Обстоятельства уголовного производства также не имеют никакого отношения к ООО "Софт Солюшнз ЛТД".

По мнению Lucky Labs, силовики незаконно давят на компанию.

Напомним, 12 января поступила информация, что СБУ обыскивает IT-компании Lucky Labs.