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СБУ знову обшукує IT-компанію Lucky Labs

П'ятниця, 12 січня 2018, 15:55

Співробітники Служби безпеки України проводять обшук в IT-компанії Lucky Labs, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на прес-реліз компанії.

Відзначається, що обшуки почалися в п'ятницю вранці в їхньому офісі.

На думку компанії, правоохоронці не надали належним чином оформлені документи для проведення обшуку.

"Слідчі дії, в обгрунтованості яких у нас є серйозні сумніви, паралізували роботу наших співробітників і зупинили бізнес-процеси," - зазначають в Lucky Labs.

В СБУ цю ситуацію поки ніяк не прокоментували.

Компанія Lucky Labs входить до складу Ем АЙТІ Компані - групи компаній з виробництва програмного забезпечення.

Як повідомлялося, 14 квітня 2016 року IT-компанія Lucky Labs заявила, що вже другий день поспіль в офісах компанії представники Служби безпеки проводили обшуки і вилучали техніку.

За даними прес-служби компанії, спецслужби вилучили з офісу Lucky Labs всю документацію і понад 50 комп'ютерів, також заблоковані всі рахунки компанії.

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