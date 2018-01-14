OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О банках, ломбардах и вирусе Petya.

О вирусе Petya. Центральное разведывательное управление США обнаружило, что кибератаку против Украины в июне 2017 года осуществили военные хакеры РФ с целью подорвать финансовую систему государства.

О Проминвестбанке. Национальный банк не получал пакет документов на рассмотрение возможности покупки народным депутатом Максимом Микитасем 25% акций "Проминвестбанка", хотя АМКУ такую ​​возможность рассматривает.

О "деньгах Януковича". У Луценко говорят, что решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича было связано с интересами следствия.

О банке Бахматюка. Фирмы, связанные с экс-президентом VAB Банка Сергеем Максимовым, задолжали по кредитам более 2 миллиардов гривен.

О ломбардах. Банки испытывают конкуренцию со стороны мелких финансовых учреждений, таких как ломбарды, на рынке потребительского кредитования.

О банке "Хрещатик". Анализ неплатежеспособного банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 миллиарда гривен.