НБУ не получал документы на продажу 25% акций "Проминвестбанка" депутату Микитасю

Национальный банк не получал пакет документов на рассмотрение возможности покупки внефракционным народным депутатом Максимом Микитасем 25% акций "Проминвестбанка".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, по состоянию на вечер пятницы, 12 января, в НБУ соответствующий пакет документов не поступал.

"Обращаем внимание, что приобретение существенного участия в банке без согласования Национального банка не допускается", - подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ также отметили, что лиц, которые покупают существенные доли в банках без согласования НБУ, регулятор имеет право оштрафовать на 10% стоимости приобретенных акций или временно лишить права голоса в совете акционеров"

"Кроме того, Национальный банк вправе применить меры воздействия к банку в случае, если структура собственности банка станет непрозрачной в результате такого несогласованного приобретения. В частности, банк может быть отнесен к категории проблемных", - добавили в пресс-службе.

Ранее Антимонопольный комитет Украины сообщил о получении пакета документов от внефракционного народного депутата Максима Микитася для покупки 25% акций "Проминвестбанка".