СБУ вновь обыскивает IT-компанию Lucky Labs
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в IT-компании Lucky Labs, которая занимается разработкой программного обеспечения.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что обыски начались в пятницу утром в их офисе.
По мнению компании, правоохранители не предоставили надлежащим образом оформленные документы для проведения обыска.
"Следственные действия, в обоснованности которых у нас есть серьезные сомнения, парализовали работу наших сотрудников и остановили бизнес-процессы," - отмечают в Lucky Labs.
В СБУ эту ситуацию пока никак не прокомментировали.
Компания Lucky Labs входит в состав Ем Айті Компані - группы компаний по производству программного обеспечения.
Как сообщалось, 14 апреля 2016 года IT-компания Lucky Labs заявила, что уже второй день подряд в офисах компании представители Службы безопасности проводили обыски и изымали технику.
По данным пресс-службы компании, спецслужбы изъяли из офиса Lucky Labs всю документацию и более 50 компьютеров, также заблокированы все счета компании.
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