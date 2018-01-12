СБУ вновь обыскивает IT-компанию Lucky Labs

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в IT-компании Lucky Labs, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что обыски начались в пятницу утром в их офисе.

По мнению компании, правоохранители не предоставили надлежащим образом оформленные документы для проведения обыска.

"Следственные действия, в обоснованности которых у нас есть серьезные сомнения, парализовали работу наших сотрудников и остановили бизнес-процессы," - отмечают в Lucky Labs.

В СБУ эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Компания Lucky Labs входит в состав Ем Айті Компані - группы компаний по производству программного обеспечения.

Как сообщалось, 14 апреля 2016 года IT-компания Lucky Labs заявила, что уже второй день подряд в офисах компании представители Службы безопасности проводили обыски и изымали технику.

По данным пресс-службы компании, спецслужбы изъяли из офиса Lucky Labs всю документацию и более 50 компьютеров, также заблокированы все счета компании.

Рекомендуем почитать: Dragon Capital, YouControl, Lucky Labs... Нашла ли СБУ, что искала