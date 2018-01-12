НБУ снизил официальный курс гривни на 12 копеек
Пятница, 12 января 2018, 09:05
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Национальный банк снизил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,44 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,18 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,9909 гривни.
Напомним, 11 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,43-28,45 гривни за доллар.
Экономическая правда