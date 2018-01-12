НБУ снизил официальный курс гривни на 12 копеек

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,44 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,18 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,9909 гривни.

Напомним, 11 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,43-28,45 гривни за доллар.

Экономическая правда