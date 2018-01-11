Міжбанк закрився доларом по 28,45

11 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,43-28,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,43-28,45 гривні;

Євро - 34,87-34,89 гривні;

Російський рубль - 0,4979-0,4985 гривні.

Нагадаємо, 11 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,34-28,36 гривні за долар.

Економічна правда