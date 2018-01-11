Міжбанк закрився доларом по 28,45
Четвер, 11 січня 2018, 18:10
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11 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,43-28,45 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,43-28,45 гривні;
Євро - 34,87-34,89 гривні;
Російський рубль - 0,4979-0,4985 гривні.
Нагадаємо, 11 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,34-28,36 гривні за долар.
Економічна правда