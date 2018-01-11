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Официальный курс: евро пересек отметку в 34 гривни

Четверг, 11 января 2018, 20:01

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,44 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,18 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,9909 гривни.

Напомним, 11 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,43-28,45 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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