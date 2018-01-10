Ryanair может зайти в Украину до конца зимы - Омелян

Переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK, передает Укрінформ.

"С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. Я надеюсь, что ее приход произойдет в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, сравнивая с теми позициями, которые у нас были в прошлом году", - рассказал министр.

Он заметил, что на самом деле в 2017 году переговоры с Ryanair проходили очень легко, но были очень сильные попытки их сорвать.

"Мне жаль, что в прошлом году они прекратились, потому что украинцы уже с сентября 2017 года могли абсолютно дешево летать в ЕС как из Львова, так и из Киева. Я верю 2018-й будет годом лоукостов. Я убежден, что эта и другие компании будут летать в и из Украины, потому что это не только удобно для украинца, это удобно для иностранного туриста, который полетит и оставит здесь свои деньги", - сообщил Омелян.

Ранее министр сообщал, что переговоры Ryanair и "Борисполя" на финальной стадии.

Напомним, в июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландский лоукост обвинил руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.

Экономическая правда