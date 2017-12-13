Переговори Ryanair і "Борисполя" на фінальній стадії - Омелян

Ірландський лоукостер Ryanair і Міжнародний аеропорт "Бориспіль" близькі до досягнення консенсусу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я вірю, що Ryanair зайде на український ринок. У нас остаточно фіналізуються переговори. Вдалося знайти консенсус з аеропортом Бориспіль", - зазначив Омелян.

У липні компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.