В Британии может появиться собственная криптовалюта
В Великобритании в следующем году может появится новая криптовалюта, привязана к фунту стерлингов.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Sunday Express.
Новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, но и коренным образом реформировать банковский сектор Британии, отмечает издание.
Сообщается также, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.
Повышение популярности и рост курса биткоина усилили давление на Банк Англии по введению собственной цифровой валюты.
Поскольку цифровая валюта будет связана с фунтом стерлингов, она будет намного стабильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта, отмечают в Sunday Express.
Ранее сообщалось, что в Беларуси легализовали майнинг и операции с криптовалютами.