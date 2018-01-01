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В Британии может появиться собственная криптовалюта

Понедельник, 1 января 2018, 17:28

В Великобритании в следующем году может появится новая криптовалюта, привязана к фунту стерлингов.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Sunday Express.

Новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, но и коренным образом реформировать банковский сектор Британии, отмечает издание.

Сообщается также, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Повышение популярности и рост курса биткоина усилили давление на Банк Англии по введению собственной цифровой валюты.

Поскольку цифровая валюта будет связана с фунтом стерлингов, она будет намного стабильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта, отмечают в Sunday Express.

Ранее сообщалось, что в Беларуси легализовали майнинг и операции с криптовалютами. 

криптовалюта
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