В Британии может появиться собственная криптовалюта

В Великобритании в следующем году может появится новая криптовалюта, привязана к фунту стерлингов.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Sunday Express.

Новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, но и коренным образом реформировать банковский сектор Британии, отмечает издание.

Сообщается также, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Повышение популярности и рост курса биткоина усилили давление на Банк Англии по введению собственной цифровой валюты.

Поскольку цифровая валюта будет связана с фунтом стерлингов, она будет намного стабильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта, отмечают в Sunday Express.

Ранее сообщалось, что в Беларуси легализовали майнинг и операции с криптовалютами.