Межбанк закрылся долларом по 27,12
Пятница, 8 декабря 2017, 17:25
8 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,1-27,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,10-27,12 гривни;
Евро - 31,85-31,87 гривни;
Российский рубль - 0,4580-0,4587 гривни.
Напомним, официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 8 декабря на уровне 27,11 гривни.
Экономическая правда
powered by lun.ua