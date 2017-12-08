Межбанк закрылся долларом по 27,12

8 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,1-27,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10-27,12 гривни;

Евро - 31,85-31,87 гривни;

Российский рубль - 0,4580-0,4587 гривни.

Напомним, официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 8 декабря на уровне 27,11 гривни.

Экономическая правда