Офіційний курс: гривня слабшає

Офіційний курс гривні до долара послабився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 8 грудня на рівні 27,11 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,96 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5736 гривні.

Нагадаємо, 7 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,10-27,11 гривні за долар.

Економічна правда