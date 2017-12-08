Офіційний курс: гривня слабшає
П'ятниця, 8 грудня 2017, 09:20
Офіційний курс гривні до долара послабився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 8 грудня на рівні 27,11 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,96 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5736 гривні.
Нагадаємо, 7 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,10-27,11 гривні за долар.
Економічна правда
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