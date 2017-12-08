Госгеонедра возобновила газовую лицензию компании Новинского

Государственная служба геологии и недр возобновила действие лицензии на добычу газа на Островерховском месторождении (Харьковская область) компании Укргазвидобуток, входящей в холдинг Smart Energy Вадима Новинского.

Это следует из приказа Госгеонедр от 7 декабря, пишет Liga.net.

Ведомство отменило свой предыдущий приказ от 30 октября этого года, которым остановило действие лицензии компании. Решение Госгеонедрами принято во исполнение определения Окружного административного суда Киева от 23 ноября.

В конце ноября Укргазвидобуток заявил, что приостанавливает добычу газа из-за остановки действия лицензии. Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки, проведенной в сентябре текущего года.

Укргазвидобуток является одним из поставщиков газа для Харьковского городского кольца. Доля компании в общем объеме составляет 10% или 300 тыс. кубометров в сутки. Всего за 10 месяцев 2017 года валовая добыча компании составила почти 100 млн кубов газа.

"Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской и Харьковской областях (компания "Пром-Энерго Продукт").

6 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения Мохову арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 9 октября за него внесли залог.

ОАО "Укргазвыдобуток" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.

В начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

15 февраля 2017 года в "Смарт-холдинге" сообщили об очередном обыске.