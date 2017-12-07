В ГФС назвали сумму штрафов за еврономера

В Государственной фискальной службе рассказали, сколько денег поступило в бюджет со штрафов за еврономера.

Об этом заявил директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Василий Поезд, передают "Українські новини".

"В случае выявления нарушения таможенных правил, в том числе при ввозе транспортных средств в режиме временного ввоза или транзита, составляются протоколы о нарушении таможенных правил. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил лица привлекаются к ответственности в виде штрафа", - заявил сотрудник ГФС.

По его словам, на данный момент, по результатам рассмотрения дел, составленных по нарушениям, предусмотренным статьями 470, 481 Таможенного кодекса Украины в бюджет удалось взыскать штрафов на сумму 38 млн гривен.

Напомним, по состоянию на 22 ноября крупнейший штраф за литовские номера - 3,651 млн гривен. Решение вынес Приморский районный суд г. Одесса.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

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