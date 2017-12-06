Депутаты БПП ускоряют отбор месторождений у "Нафтогаза"

Полтавский областной совет, костяк которого, включая главу, составляет фракция БПП, пытается ускорить отбор месторождений у "Нафтогаза".

Полтавский областной совет, костяк которого, включая главу, составляет фракция БПП, пытается ускорить отбор месторождений у "Нафтогаза".

Об этом ЭП сообщили источники в компании.

Как отмечалось ранее, Государственная служба геологии и недр на основании решения суда аннулировала 3 специальные разрешения НАК "Нафтогаз Украины" на разработку нефтегазоносных площадей в Полтавской области.

Речь идет о спецразрешениях на пользование Оболонской (495,2 кв. км), Будищанско-Чутовской (497,9 кв. км) и Писаревской (471,9 кв. км) площадями, действие которых было приостановлено в марте.

Нафтогаз" получил эти 3 месторождения в Полтавской области в 2011 году.

В марте этого года Госгеонедр остановила действие этих специальных разрешений и предоставила НАК 30 дней на устранение нарушений по указанным площадям.

Затем после судебных разбирательств 13 сентября суд удовлетворил иск Госгеонедр и разрешил аннулировать эти спецразрешения. 14 ноября апелляционный суд подтвердил это решение, что дало основания службе аннулировать лицензии.

После принятия Киевским апелляционным административным судом определения Полтавский областной совет подала кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного административного суда.

Уже 20 ноября Кассационную жалобу Полтавского областного совета было рассмотрено судьей Высшего административного суда Украины, который вынес определение об оставлении без движения кассационной жалобы и предоставил срок до 5 декабря 2017 для устранения недостатков жалобы.

Как отмечается, Полтавская ОГА подала жалобу не дождавшись даже получения копии оспариваемого определения Киевского апелляционного административного суда от 14 ноября 2017 года и нарушила при этом ряд требований Кодекса административного судопроизводства Украины.

Несмотря на это, 28 ноября Высший административный суд Украины открыл кассационное производство по кассационной жалобе Полтавского областного совета на постановление Окружного административного суда города Киева от 13 сентября 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 14 ноября 2017 по иску Государственной службы геологии и недр Украины к Публичному акционерному обществу.

"Такое резкое желание обжаловать предыдущие решения судов, и еще и крайняя торопливость может наводить на мысль о желании отдельных представителей Госгеонедр и Полтавского областного совета как можно быстрее рассмотреть кассационное дело и успеть до назначения нового состава судей Верховного суда Украины, который начнет работу с 15 декабря 2017", - отметили в "Нафтогазе".

Между тем, 4 декабря 2017 НАК "Нафтогаз Украины" также обжаловал решение Киевского апелляционного административного суда и Окружного административного суда города Киева.

Напомним, "Нафтогазу" аннулировали все лицензии на добычу нефти и газа.

Экономическая правда