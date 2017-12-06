Биткоин обошёл рубль и стал шестой по капитализации валютой мира

Биткойн по объему денежной массы превзошел рубль, фунт и южнокорейский вон и стал шестой валютой мира по капитализации.

Об этом сообщает smallbusinessprices.co.uk со ссылкой на расчёты Банка международных расчётов.

При стоимости 12,5 тысяч долларов капитализация биткойна составила 210 млрд долларов. Если биткойн поднимется до 15 тысяч за монету, то он обойдет по капитализвции индийскую рупию — следующую самую крупную валюту в мире.

Две другие популярные криптовалюты также попали в первую 20-ку рейтинга: Ethereum занял 17-е место, а Bitcoin Cash — 20-е.

Отмечается, что цифры несколько искажены, так как номинальная стоимость банкнот, которые находятся в обращении, не отражает общую стоимость валюты.

Однако статистика демонстрирует, что биткойн становится все более весомой величиной в мировых финансах.

Напомним, биткоин может снова расколоться.

Во вторник биткоин побил новый рекорд – 12 тысяч долларов за монету.

Читайте также: Биткоин для непрофессионального инвестора