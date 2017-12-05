Биткоин побил новый рекорд – 12 тысяч долларов за монету

Курс биткойна продолжает ставить рекорды, во вторник он превысил отметку 12 тысяч долларов - в ходе торгов курс поднимался до 12,032 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap, передает "Интерфакс-Украина".

При этом капитализация рынка биткойнов превзошла 200 млрд долларов.

По данным на 17:50 курс биткоина составлял 11,983 тысяч долларов, что на 4,8% выше уровня предыдущей сессии.

В начале прошлой недели стоимость криптовалюты впервые поднялась выше 10 тысяч долларов и продолжила расти, в том числе на новостях о планируемом запуске фьючерсов на биткоины известными сырьевыми операторами.

Так, CBOE Global Markets Inc. сообщил, что начнет торговлю фьючерсами на биткойн в 18:00 по местному времени в ближайшее воскресенье, 10 декабря (01:00 11 декабря).

В прошлую пятницу Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала CBOE и CME разрешение на запуск фьючерсов на биткойн.

Как отмечалось в сообщении CFTC, фьючерсные биржи, как ожидается, будут отслеживать торговую активность на рынке криптовалют, оценивая возможность рыночных манипуляций и сдвигов, связанных с быстрыми взлетами и падениями курсов, а также с перебоями в торгах.