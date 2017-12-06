В ГФС анонсировали изменения, которые сделают невозможными блокирования тендеров

И.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан анонсировал изменения в тендерное законодательство, которые призваны исключить злоупотребления на процессах закупок через остановку тендеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Предложена разработка механизма, по которому субъекты хозяйствования, даже оспаривая тендерные процедуры к Антимонопольному комитету, не будут останавливать сам тендер", - сказал Продан.

По его словам, этот вопрос на сегодня является чрезвычайно актуальным.

"Субъекты хозяйствования, пользуясь своим правом обжалования тендерных процедур к Антимонопольному комитету и злоупотребляя им, фактически останавливают любые тендерные закупки. Сейчас мы с этим явлением пытаемся бороться, в частности, у нас есть сегодня и производства в суде, где мы доказываем свою правоту. Но обжалование тендерных процедур является системным, оно коснулось фактически всех сфер экономики", - отметил Продан.

Как сообщалось, летом премьер-министр Владимир Гройсман инициировал обращение в правоохранительные органы, НАБУ и Генеральную прокуратуру с целью проведения расследования случаев безосновательного блокирования государственных тендеров.

"Существуют фирмы – организованные, в которых ничего нет, кроме печати. Они имеют поддержку в различных органах власти, и они заявляются на все тендеры, а потом через жалобы блокируют все тендеры, требуют средства. Эта информация должна быть в первую очередь рассмотрена правоохранительными органами. Это коррупционная схема. Об этом говорят на местах, в министерствах. И они (подставные фирмы) пытаются скомпрометировать публичность тендерных процедур", – подчеркнул Гройсман.

Премьер также дал поручение Министерству экономического развития и торговли разработать изменения в тендерное законодательство, которые обеспечат прозрачность тендерных процедур и сделают невозможными злоупотребления.

Напомним, Гройсман жестко раскритиковал и пригрозил увольнением руководству Антимонопольного комитета за саботаж инициатив Кабмина в сфере госзакупок.

Экономическая правда