Гривня на межбанке укрепляется

5 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,08-27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08-27,11 гривни;

Евро - 32 -32,04 гривни;

Российский рубль - 0,4591-0,4599 гривни.

Напомним, Официальный курс гривни к доллару повысился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 6 декабря на уровне 27,16 гривни.

Экономическая правда