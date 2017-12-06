Гривня на межбанке укрепляется
Среда, 6 декабря 2017, 10:48
5 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,08-27,11 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,08-27,11 гривни;
Евро - 32 -32,04 гривни;
Российский рубль - 0,4591-0,4599 гривни.
Напомним, Официальный курс гривни к доллару повысился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 6 декабря на уровне 27,16 гривни.
Экономическая правда
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