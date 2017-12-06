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Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення

Середа, 6 грудня 2017, 09:16

Офіційний курс гривні до долара підвищився на 5 копійок, Національний банк встановив його на 6 грудня на рівні 27,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,18 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6283 гривні.

Нагадаємо, 5 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,11-27,14 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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