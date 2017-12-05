Международные резервы Украины опустились ниже 19 миллиардов долларов

Объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря составляет 18,906 миллиарда долларов.

Об этом сообщил НБУ на официальном сайте.

По предварительным данным с начала года международные резервы выросли почти на 22%, что является максимальным показателем с января 2014 года.

По данным центробанка, на динамику международных резервов, в частности, повлияло поступление в пользу правительства 670,4 млн долларов, в том числе 664 млн долларов от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, а также расходы на выплаты по внешнему долгу.

Так, были осуществлены платежи Международному валютному фонду на сумму 447,1 млн долларов, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 358,3 млн долларов.

В том числе 18,5 млн долларов - обслуживание облигаций внешнего государственного займа и 282,2 млн долларов - на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа.

Кроме того, 100 млн долларов из международных резервов в ноябре было направлено на возвращение заимствованных в октябре средств по операции swap с уполномоченным банком.

49,1 млн долларов было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, из которых 20 млн долларов было продано во время интервенций в форме запроса наилучшего курса.

В то же время, НБУ купил на межбанковском валютном рынке 188 млн долларов путем проведения интервенций в форме запроса наилучшего курса. Таким образом, объем чистой покупки НБУ валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов в прошлом месяце составил 138,9 млн долларов.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Как сообщалось, объем международных резервов Украины на 30 ноября составил 19 миллиардов долларов, но 1 декабря Украина перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов.

Напомним, в сентябре этого года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Украина разместила свой первый выпуск евробондов на сумму 3 миллиарда долларов.

Ожидается, что профицит сводного платежного баланса в 2017-2018 годах вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долларов на конец 2018 года.

Экономическая правда