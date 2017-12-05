Снижение пошлин на авто из ЕС: подешевеют ли иномарки

С 1 января 2018 года в Украине снизится пошлина на авто, которые ввозятся из ЕС. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Эксперты и нардепы называют это снижение символическим, ведь на общую стоимость "растаможки" и на конечную цену на авто оно почти не повлияет. (Укр.)

З наступного року мито на ввезення автомобілів з ЄС почне поступово знижуватися до нульового значення.

Згідно з угодою про зону вільної торгівлі України та ЄС, ставки повинні повністю "обнулитися" після закінчення 7-річного перехідного періоду. Виключенням є машини з об’ємом двигуна понад 1000 см3, але не більше 1500 см3 – на ці авто перехідний період встановлений на рівні 10 років.

У вересні Мінекономіки опублікувало таблицю, яка регламентує рівень ставок ввізного мита України, тобто розмитнення автомобілів.

Варто одразу відзначити, що у 2018 році ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів походженням з країн Євросоюзу знизяться несуттєво і на вартість розмитнення майже не вплинуть.

Якщо взяти як приклад бензинові авто, то ситуація з митами наступного року виглядатиме наступним чином:

Для авто з робочим об’ємом не більше 1000 см3 треба буде заплатити 6,3% від митної вартості (у 2017 році було 7,5%).

З об’ємом понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості (поточного року – 8,2%).

З робочим об’ємом понад 1500 см3, але не більше 2 200 см3 – 5% від митної вартості (було 7,5%).

З об’ємом більше 2 200 см3, але не більше 3000 см3 – 5% від митної вартості (у 2017 році було 7,5%).

На авто об’ємом понад 3 літри жодних змін не відбудеться. Як було 5%, так і залишиться. При цьому це стосується всіх авто, а не тільки тих, що імпортуються з ЄС.

Якщо відходити від цифр, то зниження мита на вказаний відсоток не матиме великого впливу на вартість розмитнення авто, оскільки крім мита необхідно ще сплатити акциз, ПДВ (20% - ЕП) та збір у Пенсійний фонд. Саме останні платежі, а не мита, мають значний вплив на кінцеву вартість розмитнення авто.

Якщо брати як приклад нове авто вартістю 10 тисяч доларів об’ємом двигуна 1,6 л., то при розмитненні доведеться заплатити 2 тисячі доларів НДС, близько 500 доларів акцизу та 500 доларів мита.

Крім цього в залежності від вартості авто треба ще сплатити від 3 до 5% пенсійного збору.

"Зниження урядом ставок ввізного мита на авто в 2018 році передбачено в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС. Тобто знижені ставки ввізного мита будуть застосовуватися лише для автомобілів походженням з країн Євросоюзу", - розповідає народний депутат Роберт Горват.

За його словами, зниження мита не суттєво вплине на загальну вартість розмитнення та на кінцеву ціну, адже крім мита необхідно сплатити й інші податки.

Погоджується з цим і генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"Суттєво це ситуацію не змінює. Якби цього зниження не відбувалося, то можна було сказати, що авто могли навіть трохи подорожчати. Тому що щороку на авто в ЄС і в усьому світі вводяться нові вимоги з безпеки, питань екології та вони, за великим рахунком, дорожчають", - каже Назаренко.

"Тобто авто щороку стають дорожчими і від того, що знижується мито, звичайно, авто не подешевшають. Це призведе до певної компенсації, ось і все", - сказав він.

"Взагалі Угода про зону вільної торгівлі України і ЄС передбачає, що торгівля повинна бути вільною - тобто без мит. Так відбувається в усьому світі. Тому, на мою думку, або угода має називатися інакше, або мита треба скасувати відразу і повністю, а не встановлювати перехідні періоди як це робиться у нас", - підсумував Назаренко.

Николай Топалов, ЭП