Гривня на межбанке укрепляется

5 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,20-27,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,17-27,19 гривни;

Евро - 32,18-32,20 гривни;

Российский рубль - 0,4631-0,4638 гривни.

Доллар во вторник стабилен в паре с евро. Рынок продолжает следить за политическими баталиями в США, включая согласование налоговой реформы обеими палатами Конгресса и "российское" расследование.

Евро к 7:45 по киевскому времени 5 декабря стоил 1,187 доллара против 1,1866 доллара на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Напомним, официальный курс гривни к доллару ослаб на 16 копеек, Национальный банк установил его на 5 декабря на уровне 27,21 гривни.

Экономическая правда