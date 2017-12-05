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Официальный курс: гривня ослабла на 16 копеек

Вторник, 5 декабря 2017, 09:15

Официальный курс гривни к доллару ослаб на 16 копеек, Национальный банк установил его на 5 декабря на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,29 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6135 гривни.

Напомним, 4 декабря официальный курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек, Национальный банк установил его на уровне 27,05 гривни.

Экономическая правда

курс валют НБУ
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